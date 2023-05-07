شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يدخل معسكرا مغلقا غدا الأحد استعدادا لمواجهة لافيينا ببطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى معسكراً مغلقاً غداً الأحد استعداداً لمواجهة لافيينا في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الإثنين على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر بسبب الإصابة.

وفى سياق مختلف، عنّف تامر مصطفى لاعبى الفريق البترولى بعد التعادل أمام الداخلية بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأبدى مصطفى غضبه من لاعبى إنبى بسبب غياب تركيز اللاعبين فى اللحظات الأخيرة من المباراة، الأمر الذى تسبب فى استقبالهم هدف التعادل وضياع الفوز وفقدان نقطتين مهمتين أثرت على تقدم الفريق فى ترتيب جدول الدورى.

ويحتل فريق إنبى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات، بينما خسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 29 هدفا.