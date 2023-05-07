شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى: حالة متولى لم تستدع ذهابه للمستشفى.. والقندوسى تعامل بعفوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للنادى الأهلى، أن حالة محمود متولى، مدافع الأهلى، مستقرة ولا تدعو للقلق وهو تحت الملاحظة وأتواصل معه باستمرار بعد واقعة مباراة السوبر بين الأهلى وبيراميدز.

وقال أحمد أبو عبلة، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "محمود متولى سقط على الأرض عقب نهاية المباراة ونجحنا فى إسعافه سريعا، ومصطفى المنيرى، طبيب بيراميدز، كان معنا فى هذا التوقيت وساعدنا كثيرا فى إنهاء الموقف".

وأضاف أبو عبلة: "قيمنا الوضع وبدأنا تنفيذ البروتوكول الطبى بفتح مجال التنفس للاعب خشية من حصول عملية بلع اللسان، ومتولى تعرض لإغماء بسيط بعد آخر كرة أخرجها قبل صافرة نهاية المباراة".

وتابع: "خلال 20 ثانية كنا قد تأكدنا من عمل قلب متولي بشكل طبيعى وتأكدنا أنها حالة إغماء فقط، وبدأنا إفاقة اللاعب وهو ما استجاب لنا، والأشعة أثبتت سلامة متولى واللاعب تحت الملاحظة 24 ساعة وحالته مطمئنة جدا".

وعن لقطة القندوسى، قال: "القندوسى تعامل بعفوية وحالة متولى لم تستدع ذهابه للمستشفى".

وأضاف: "عمرو السولية حالته جيدة جدا وشارك مع فريق المستبعدين وسيتم تقييمه فى الفترة الحالية قبل دخوله مع التدريبات الجماعية الفريق، ورامى ربيعة لازال يحتاج إلى وقت قبل العودة للمباراة".

وعادت بعثة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة صباح السبت قادمة من أبو ظبي بعد التتويج بلقب السوبر المصري.

يذكر أن الأهلي فاز مساء الجمعة على فريق بيراميدز وتوج ببطولة السوبر المصري في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

استقر الجهاز الفني للأهلي على السفر إلى تونس مساء الاثنين 8 مايو الجاري، لخوض مباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد رادس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة 19 مايو الجارى فى لقاء الإياب.