شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 6 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على السفر إلى تونس بعد غد، الاثنين، 8 مايو الجاري، لخوض مباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد رادس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة 19 مايو الجارى فى لقاء الإياب.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة الترجي التونسي بدأت اتخاذ عدة قرارات سريعة ضد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي "كاف"، على خلفية العقوبة بسبب أحداث جماهيره خلال مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

انتظم مصطفى شلبي الجناح الهجومي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة بروكسي المقبلة في كأس مصر. جاء ذلك عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة، وشارك شلبي في الفقرات البدنية والفنية بشكل طبيعي على هامش المران اليوم، لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة. المصرى يُنهى تعاقده مع النيجيرى أنتونى أُكبوتو بالتراضى أنهى مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، صباح اليوم، التعاقد مع النيجيري أنتوني أُكبوتو مهاجم الفريق بالتراضي، بعدما حصل اللاعب على جميع مستحقاته المالية لدى النادي المصري، والذى كان قد تعاقد مع اللاعب مطلع هذا الموسم قادمًا من صفوف نادي قطر القطري. في شأن آخر، أصدر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، بياناً رسمياً أعلن خلاله إقالة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وذكر النادي المصري، فى بيانه، أنه تقرر بالإجماع، إقالة حسام حسن المدير الفني للفريق، مع توقيع غرامة مادية يحددها المجلس فى جلسته المقبلة، مع تكليف الدكتور ميمي عبد الرازق بتولي مهام المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري.

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