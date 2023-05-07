شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 6 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 6 / 5 / 2023 العديد من الأخبار المهمة فيما يخص الأندية المصرية والاتحادات الرياضية، وهى الأحداث التي تهم القارئ، لعل أبرزها:

اقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من تدعيم قائمة فريقه فى مباراته أمام الترجي التونسي الجمعة المقبل، فى ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب حمادي العقربي برادس، بعدما غاب عن مباراة السوبر المصري ضد بيراميدز بسبب الإصابة.

وغاب ياسر إبراهيم عن مباراة السوبر بسبب شكواه من التواء فى الكاحل خلال مشاركته في مباراة الرجاء المغربي فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولم يشارك فى أى مران جماعي للفريق الأحمر الذى سبق مباراة السوبر وخرج من قائمة المباراة.

الزمالك يهزم بطل الكونغو ويتأهل لمواجهة الأهلى فى نهائى السوبر الأفريقى لليد

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على فريق شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45/25، فى نصف نهائى بطولة كأس السوبر الأفريقى التى ينظمها النادى الأهلى.

ويلتقى فريق الزمالك غدا مع الأهلى بعدما تأهل إلى المباراة النهائية للسوبر الأفريقي مباشرة، فى ظل اعتذار الترجى التونسى عن عدم المشاركة فى السوبر، فى السابعة مساءً.

إنبى يجهز شكوى ضد تراورى فى اتحاد الكرة بعد انقطاعه عن التدريبات