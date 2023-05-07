شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا لـ"جمهور التالتة": صعبان عليا نفسى واللى معاه ربنا يمشى على المية والسما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى: "بتصعب عليّ نفسي بسبب دخول اسمي في كل الأمور، على الرغم من أنه ليس لي ذنب".

وأضاف كهربا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "جمهور التالنة" على قناة "أون تايم سبورتس 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق: "يتم ذكر اسمى في كل شيء، وبتصعب عليّ نفسي، والناس تعلم ما أمر به لكن أهم حاجة في الأهلى البطولات".

وتابع: "بغير دماغى وتفكيري والضغط اللى عليا بالضحك وربنا بيكرمنى واللى معاه ربنا يمشي على الميه والسما، وقلت لسامى قمصان هنزل الشوط الثانى في مباراة بيراميدز بكأس السوبر وربنا هيكرمنى وقد كان".

وتحدث كهربا عن الشيخ أحمد الكفيف الذى لفت الأنظار في مباراة الأهلى وبيراميدز بالأمس قائلا: "ربنا يحفظه ويعطيه الصحة ولو أعرف إنه موجود كنت رحت له وقعدت معاه".