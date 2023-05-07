مدرب ليفربول: محمد صلاح واحد من العظماء في كل العصور

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب مدرب ليفربول يورجن كلوب، عن سعادته وفخره بالفوز على برينتفورد، في ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأحرز صلاح هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول، بعد متابعة الكرة على دفعتين من مسافة قريبة، بعدما استقبل رأسية من زميله المدافع فيرجيل فان دايك.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "شهدت المباراة اليوم أفضل أداء دفاعيا رأيته في حياتي أمام أفضل فريق في الكرات الثابتة لعبت أمامه، لم نقدم فرصة حقيقية مع 50 أو 60 كرة ثابتة، هذا ما شعرت به على الأقل".

وأضاف: "كان ذلك بسبب تركيز الشبان حقًا. هل كان بإمكاننا التحكم في المباراة بشكل أفضل في الأماكن؟ نعم، لكنها كانت صعبة حقًا، لأنهم كسروا الإيقاع".

وتابع كلوب: "لقد رأيت الكثير من الأشياء الإيجابية. من وجهة نظر مركزة، كان الأمر جيدًا حقًا لأننا بقينا في هذه اللحظات، مركزين جدا ونحاول التقدم. قدم الشبان أداءً جيدًا اليوم لذا أنا سعيد حقًا".

وعن موقع ترينت ألكسندر-أرنولد الجديد وما إذا كان سيبقى هناك الموسم المقبل، قال: "هذا يعتمد على اللاعبين الذين نحضرهم، إنه موقع يناسبه بشكل جيد للغاية".

واستمر: "كانت الفرصة التي وضعها لداروين (نونيز) كرة مميزة جدًا. إنه قوي دفاعيًا للغاية، ولا يزال يتعين عليه التكيف مع التشكيل، لأنني أعتقد أنه عانى قليلاً في المباراة الأخيرة. لا يمكن أن يكون في كل مكان، لعب ترينت كل الدقائق تقريبًا في هذه الفترة المكثفة، إنه لأمر رائع ما يفعله".

وأشاد كلوب بنجمه صلاح الذي وصل إلى الهدف رقم 100 على ملعب "أنفيلد"، وقال: "لا أستطيع رؤيته يتوقف، هذه طبيعته فقط. يجب أن تكون لديك هذه الرغبة في تسجيل الأهداف. غالبًا ما ينسى الناس عدد الأهداف التي يصنعها أيضًا، كثيرا ما يشارك".

وأردف: "عندما يجلس في الاستوديو في غضون بضع سنوات كمحلل، سيعرف الجميع كم كان جيدًا عندما كنا نشاهده جميعًا. كثير من الناس لا يقدرون اللاعبين عندما يواصلون اللعب. بالنسبة لنا الأمر واضح. إنه رائع في كل الأوقات".

وحول فرص الفريق الضعيفة في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قال: "إذا فاز مانشستر يونايتد بمبارياته المؤجلة، فسيكون على بعد 7 نقاط وسينجز المهمة إلى حد كبير. نعرف ذلك".

وأكمل: "أما برايتون، فإذا فازوا في جميع مبارياتهم، فمن الممكن تمامًا أن يكونوا فوقنا، علينا أن نتأكد من أننا نبقي الفرق وراءنا لأنها قادمة، لم يتم حسم أي شيء وهذا جيد".

وفي تصريحات أخرى لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي)"، واصل كلوب الإشادة بصلاح، قائلا: "إذا احتاج الجميع إلى دليل على أن تميز محمد صلاح، فلا أعلم، هذا ليس هو الحال بالنسبة لأي شخص في ليفربول".

وواصل: "إنه (صلاح) واحد من العظماء في كل العصور. الآن هو مجرد لاعب عالمي لديه الرغبة في تسجيل الأهداف. إنه يعمل بجد لإيقاف اللاعبين، نعلم جميعًا أن بعض اللاعبين العالميين ليسوا مضطرين للقيام بذلك أو لا يفعلونه، لكن يجب عليه فعل ذلك وهو كذلك. أنا فخور به حقًا".