شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام منافسات دور الـ16 ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الأحد، منافسات دور الـ16 ببطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا فى شيكاغو حتى 12 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان 16 لاعباً مصرياً قد تأهلوا إلى منافسات هذا الدور بواقع، 7 لاعبات في منافسات السيدات، و9 لاعبين في منافسات الرجال، وذلك من أصل 37 لاعبا مصريا شاركوا في البطولة منذ بدايتها.

وجاءت مباريات المصريين في اليوم الثاني والأخير من منافسات دور الـ 16 كالتالي:

روان العربي والإنجليزية جورجينا كيندي

نور الشربيني والإنجليزية سارة جان بيري

يوسف إبراهيم والإنجليزي محمد الشوربجي

طارق مؤمن ومحمد أبو الغار

مروان الشوربجي وكريم عبد الجواد

يذكر أن البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، والبطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الرابع عالمياً للرجال، يحملان لقب بطولة العالم فى النسخة الأخيرة.

وتمتلك نور الشربينى عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب فى مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023.

فيما سبق لعلى فرج وتوج بالبطولة فى 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022.