شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 7/ 5/ 2023 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مساء اليوم، الأحد، 3 مواجهات قوية فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم، بين الداخلية وأسوان، وسموحة مع ألو إيجيبت، وأخيرا سيراميكا مع دكرنس.

موعد مباراة الداخلية وأسوان

يصطدم فريق الداخلية، فى السادسة مساء اليوم الأحد، بفريق أسوان باستاد بتروسبورت، في مباراة قوية صعب التكهن بنتيجتها، حيث يدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية، حيث تعادل الداخلية مع إنبى بهدف لمثله في آخر مباراة، بينما حقق أسوان فوزا كبيرا على المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويسعى علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الداخلية، لمواصلة الأداء الجيد الذى يقدمه مع الفريق في الآونة الأخيرة وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز من أجل خطف التأهل، وحذر من خطورة فريق أسوان بعد الأداء المميز له أمام المصرى، وطلب من المدافعين فرض رقابة لصيقة على محمد حمدى زكى هداف تماسيح النيل.

وفى المقابل، حذر أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق أسوان، من صحوة فريق الداخلية في الفترة الأخيرة، وطالب اللاعبين بالاستمرار على الأداء المميز والقتالى من أجل مواصلة المشوار في الكأس وإسعاد الجماهير، وشدد على أهمية المرحلة المقبلة سواء في الكأس أو في الدورى لإنهاء الموسم بشكل مميز.





يخشى فريق سموحة مفاجآت فريق ألو إيجبت، قبل المواجهة التى تجمع الفريقين فى السادسة مساء اليوم الأحد، باستاد الإسكندرية، ويدخل سموحة اللقاء بمعنويات عالية بعد العودة من المحلة بفوز مهم على غزل المحلة بهدفين نظيفين، بينما يتمسك ألو إيجبت بآماله في مواصلة المفاجآت.

موعد مباراة سموحة وألو إيجيبت

من جهته طالب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين بضرورة احترام فريق ألو إيجبت، وحذر من مفاجآت كأس مصر، وضرورة بذل الجهد والتركيز من أجل عبور موقعة ألو إيجيبت، والتأهل لدور الـ16 من أجل مواصلة التواجد بين الكبار.

وفى المقابل، نجح فريق ألو إيجيبت فى الصعود إلى دوري القسم الثاني بعدما تصدر المجموعة السادسة من دورى القسم الثالث، كما نجح الفريق في الإطاحة بفريق المرج وإيسترن كومبانى في الأدوار التمهيدية.

موعد سيراميكا ودكرنس

يستدرج فريق سيراميكا، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، فريق دكرنس أحد أندية مجموعة بحرى بالقسم الثانى على استاد القاهرة الدولى، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية، حيث أطاح سيراميكا بفريق البنك الاهلى من كأس الرابطة بركلات الترجيح في آخر مباراة، في حين حقق دكرنس فوزا مهما على سبورتنج في المباراة الماضية بالقسم الثانى.

ويأمل التونسى معين الشعبانى، المدير الفني لفريق سيراميكا، فى قيادة الفريق للتأهل للدور الـ16 من أجل استعادة الثقة والتقدم في جدول الدورى، وحذر اللاعبين من مفاجآت الكأس خاصة أن دكرنس من الفرق المميزة والتي تنافس على الصعود للدورى، وطلب من لاعبيه بضرورة إنهاء المباراة مبكرا حتى لا تتصعب الأمور.

وفى المقابل، يسعى حسام عبد العال، المدير الفني لفريق دكرنس، لتحقيق المفاجأة والإطاحة بسيراميكا من الكأس والاستمرار في مغامرة الكأس، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد ومواصلة التركيز من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16.