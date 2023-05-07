شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لتجهيز ياسر إبراهيم لمواجهة الترجى فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل الجهاز الطبي بالنادى الاهلى، بقيادة أحمد أبو عبلة، محاولات مكثفة لتجهيز ياسر إبراهيم مدافع الفريق لمباراة الترجى التونسى المقرر لها مساء الجمعة المقبل، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى ظل إصابته بجزع بسيط فى الكاحل تعرض له خلال مباراة الرجاء المغربى وتسبب فى غيابه عن لقاء السوبر أمام بيراميدز.

ويرغب الاهلى فى تجهيز ياسر إبراهيم لقيادة خط الدفاع الأحمر فى مباراة الترجى التونسى بجوار زميله محمد عبد المنعم، فى ظل غموض موقف محمود متولى مدافع الفريق الذى تعرض للإغماء عقب نهاية مباراة بيراميدز بالسوبر فى مشهد خطف القلوب، ليقرر أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى إخضاع اللاعب لفحوصات طبية مكثفة.

وصعد الأهلى إلى نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالى فى تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.