شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى: الفحص الطبى يحسم مصير سفر السولية وربيعة إلى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الأهلى، موقف الثنائى عمرو السولية ورامى ربيعة لاعبى الفريق من مواجهة الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد رادس.

وقال أحمد أبو عبلة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "موقف عمرو السولية ورامى ربيعة من مباراة الأهلى والترجى لا يزال غامضاَ، سنجرى بعض الاختبارات الطبية للاعبين عقب عودة الفريق للتدريبات للوقوف على حالتهما".

وأضاف أبو عبلة، "رامى ربيعة يعانى من خلع فى مفصل الترقوة، ونفذ برنامجا تأهيليا ولكن سيتم فحصه للتأكد من زوال الألم الذى يعانى منه وتحديد موقفه من السفر مع البعثة لتونس لمواجهة الترجى".

وتابع طبيب الأهلى، "عمرو السولية يعانى من شد ثقيل بالعضلة الخلفية، ونفذ برنامجا تأهيليا للتعافى من هذه الإصابة، وسيتم إخضاعه لاختبار طبى لتحديد جاهزيته للمشاركة في مباراة الترجى التونسى من عدمه".

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على دراسة مباريات الترجى فى الدوري التونسى، وكذلك مبارياته الأفريقية فى دوري الأبطال، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل تونس قبل ملاقاته.

ويرغب كولر فى تحقيق فوز يسهل من مهمة الفريق الأحمر قبل مباراة العودة بالقاهرة المقرر لها الجمعة بعد المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ويعكف كولر على عقد محاضرات فيديو مع لاعبيه لشرح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز التي أقيمت مساء الجمعة الماضى، والعمل على تصحيحها قبل السفر لتونس لمواجهة الترجى