شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى: الفحص الطبى يحسم مصير سفر السولية وربيعة إلى تونس والان مع تفاصيل الخبر
وقال أحمد أبو عبلة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "موقف عمرو السولية ورامى ربيعة من مباراة الأهلى والترجى لا يزال غامضاَ، سنجرى بعض الاختبارات الطبية للاعبين عقب عودة الفريق للتدريبات للوقوف على حالتهما".
وأضاف أبو عبلة، "رامى ربيعة يعانى من خلع فى مفصل الترقوة، ونفذ برنامجا تأهيليا ولكن سيتم فحصه للتأكد من زوال الألم الذى يعانى منه وتحديد موقفه من السفر مع البعثة لتونس لمواجهة الترجى".
ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على دراسة مباريات الترجى فى الدوري التونسى، وكذلك مبارياته الأفريقية فى دوري الأبطال، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل تونس قبل ملاقاته.
ويرغب كولر فى تحقيق فوز يسهل من مهمة الفريق الأحمر قبل مباراة العودة بالقاهرة المقرر لها الجمعة بعد المقبل باستاد القاهرة الدولى.
ويعكف كولر على عقد محاضرات فيديو مع لاعبيه لشرح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز التي أقيمت مساء الجمعة الماضى، والعمل على تصحيحها قبل السفر لتونس لمواجهة الترجى
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