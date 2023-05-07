شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباراة السوبر أقيمت بتقنية الفيديو ولم تتعطل والان مع تفاصيل الخبر
على صعيد متصل، كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الحكم الدولي محمد معروف مرشح للظهور فى بطولة كأس العالم 2026، بعد اختياره لتمثيل التحكيم المصرى في مونديال الشباب بالأرجنتين.
وأضاف مسئولو اللجنة أن الهدف الذى تسعى له اللجنة الحالية بقيادة بيريرا هو تجهيز طاقم مصرى كامل لكأس العالم المقبل.
وتوجه محمد معروف حكم الساحة الدولي المصري، وحكم الفيديو عمرو الشناوي، السبت الماضي ، إلى الأرجنتين للدخول فى معسكر مغلق يشرف عليه الاتحاد الدولى لكرة القدم استعدادا للمشاركة فى بطولة العالم للشباب التى تقام فى الأرجنتين بداية من 20 مايو الجارى.
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