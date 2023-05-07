شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الدماطى رئيساً لبعثة الأهلي فى تونس لمواجهة الترجى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
وحدد الجهاز الفني للأهلي الرابعة عصر بعد غد، الثلاثاء، موعداً للسفر إلى تونس لخوض مباراة الترجي، المقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة باستاد رادس، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة 19 مايو الجارى فى بالقاهرة.
وعاقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نادى الترجي التونسي بمباراتين دون حضور جمهوره ومباراتين مع تأجيل التنفيذ، وغرامة مالية على النادي التونسي بقيمة 300 ألف دولار، ما يعادل 913 ألف دينار تونسي.
وأكد موقع "فوت 24" التونسي أن الترجي قرر الاستئناف على قرار حرمان جماهيره من حضور مباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي فضلًا عن التشديد علي ملف بسرعة النظر في الاستئناف قبل اللقاء المنتظر الجمعة القادمة وأضاف التقرير أن النادي الترجي سوف يستأنف علي قرار لجنة الانضباط خلال الساعات القليلة المقبلة.
ووقعت أحداث عنف خلال مباراة الترجي الرياضي وشبيبة القبائل الجزائري في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بسبب اشتباكات بين عدد من الجماهير وقوات الأمن ما تسبب فى تأخير انطلاق الشوط الثاني بـ45 دقيقة.
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