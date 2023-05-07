شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن صالح حكما للداخلية وأسوان فى كأس مصر.. ومدحت لسيراميكا ودكرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، حكام مباريات اليوم، الأحد، ضمن منافسات كأس مصر دور الـ32 بكأس مصر والتى تنطلق اليوم وتستمر حتى نهاية الشهر.

وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة سموحة × ألو ايجيبت، لـ محمد عبدالعزيز حكما للساحة، ويعاونه كل من وليد قابيل مساعد أول ومنصور حسن مساعد ثان وكريم طلعت حكما رابعا.

فيما أسندت مباراة الداخلية × أسوان للحكم عبد الرحمن صالح حكمًا للساحة ويعاونه كل من أحمد خلف مساعد أول ويوسف داهش مساعد ثان ومحمد الشناوي حكما رابعا.

بينما يدير مباراة سيراميكا × دكرنس مصطفى مدحت حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد عبدالعزيز مساعد أول ومحمد جاد مساعد ثان ومحمد عبدالعليم حكما رابعا.