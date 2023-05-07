شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن صالح حكما للداخلية وأسوان فى كأس مصر.. ومدحت لسيراميكا ودكرنس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، حكام مباريات اليوم، الأحد، ضمن منافسات كأس مصر دور الـ32 بكأس مصر والتى تنطلق اليوم وتستمر حتى نهاية الشهر.
فيما أسندت مباراة الداخلية × أسوان للحكم عبد الرحمن صالح حكمًا للساحة ويعاونه كل من أحمد خلف مساعد أول ويوسف داهش مساعد ثان ومحمد الشناوي حكما رابعا.
بينما يدير مباراة سيراميكا × دكرنس مصطفى مدحت حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد عبدالعزيز مساعد أول ومحمد جاد مساعد ثان ومحمد عبدالعليم حكما رابعا.
على صعيد متصل، كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الحكم الدولي محمد معروف مرشح للظهور فى بطولة كأس العالم 2026، بعد اختياره لتمثيل التحكيم المصرى في مونديال الشباب بالأرجنتين.
وأضاف مسئولو اللجنة أن الهدف الذى تسعى له اللجنة الحالية بقيادة بيريرا هو تجهيز طاقم مصرى كامل لكأس العالم المقبل.
وتوجه محمد معروف حكم الساحة الدولي المصري، وحكم الفيديو عمرو الشناوي، السبت الماضي ، إلى الأرجنتين للدخول فى معسكر مغلق يشرف عليه الاتحاد الدولى لكرة القدم استعدادا للمشاركة فى بطولة العالم للشباب التى تقام فى الأرجنتين بداية من 20 مايو الجارى.
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