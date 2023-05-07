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شكرا لقرائتكم خبر عن "عزومة" عشاء للم الشمل فى المصرى قبل مواجهة بترول أسيوط والان مع تفاصيل الخبر
ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته لمواجهة بترول أسيوط، اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع الفريقين غداً، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.
المصري
وطلب الجهاز الفني للنادي المصري تقريراً من الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين لتحديد موقفهم من المشاركة في اللقاء المقبل أمام بترول أسيوط فى دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.
ويعاني المصري من الإصابات التي ضربت نجوم الفريق، وأبرزهم إلياس الجلاصي، حسين السيد ومروان حمدي وأنتوني أكبوتو وفرانك ايتوجا وحسام جريشة وزياد كمال.
ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.
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