شكرا لقرائتكم خبر عن "عزومة" عشاء للم الشمل فى المصرى قبل مواجهة بترول أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق، مأدبة عشاء للاعبي الفريق البورسعيدي، للم الشمل قبل المباراة المرتقبة للمصري فى دور الـ 32 بكأس مصر، وذلك خلال اليوم الأول من تولي عبد الرازق المسئولية الفنية للفريق خلفاً لحسام حسن، الذي تمت إقالته مؤخراً من قبل مجلس الإدارة، وحضر العشاء كل من محمد موسى وأحمد عصام عضوا مجلس إدارة النادي البورسعيدي.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته لمواجهة بترول أسيوط، اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع الفريقين غداً، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.



المصري

وطلب الجهاز الفني للنادي المصري تقريراً من الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين لتحديد موقفهم من المشاركة في اللقاء المقبل أمام بترول أسيوط فى دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

ويعاني المصري من الإصابات التي ضربت نجوم الفريق، وأبرزهم إلياس الجلاصي، حسين السيد ومروان حمدي وأنتوني أكبوتو وفرانك ايتوجا وحسام جريشة وزياد كمال.

وخسر النادي المصري أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.