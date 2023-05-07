شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة بعد التتويج ببطولة أفريقيا: أصعب 9 دقائق فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة، عن سعادتها بالتتويج بكأس أفريقيا سيدات، فى البطولة التى أقيمت فى كينيا.

ونشرت هنا جودة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو النهائي، وعلقت عليه قائلة، "أصعب 9 دقايق مروا عليا فى حياتي، كنت مغلوبة 8 ــ 3 فى الجيم الفاصل لماتش نهائي كأس أفريقيا أمام البطلة دينا مشرف، ووصلنا 8ــ8، واتقدمت 10 ـ 8، وخسرت بونطين ووصلنا 10ــ10، وبعديها مشينا بونط ببونط لغايه ما كسبت الحمد لله 15ــ13 ، الحمد لله ...توفيق وفضل من الله".

وتوجت هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة «سيدات» بالنادي الأهلي، بكأس أفريقيا للسيدات، في البطولة التي أقيمت في ‏كينيا، بعد الفوز على دينا مشرف في المباراة النهائية «فردي السيدات» التي جمعت بينهما أمس ‏السبت بنتيجة (4-3).‏