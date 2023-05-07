شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يغلق ملف استقدام الحكام الأجانب نهائياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت لجنة الحكام باتحاد الكرة ملف استقدام حكام أجانب هذا الموسم لأى مباراة بعد ظهور الحكم محمود البنا بمستوى جيد فى مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز.

وأكد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام، أنه للمرة الثانية على التوالى يثبت الحكم المصري أنه جاهز لإدارة المباريات الكبرى، لكن التجربتين أثبتتا نجاح التحكيم المصرى فى إدارة المباريات، ونجاح كبير لنا.

وأضاف فاروق أنه طالما التحكيم المصرى أثبت نجاحه ويسير بخطى ثابتة سنسير فى نفس طريقنا ولن نعود للخلف مرة أخرى، نجاح التحكيم المصرى يشجعنا على استكمال المهمة وغلق ملف التحكيم الأجنبي.