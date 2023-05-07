شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل أحمد عبد القادر عن الأهلى للدورى الروسى؟.. اللاعب يُجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شغلت الأنباء التى ترددت مؤخراً حول إمكانية رحيل أحمد عبد القادر لاعب الأهلي للدوري الروسي خلال الميركاتو الصيفى المقبل الكثيرين فى الشارع الأهلاوي، باعتبار أن اللاعب الشاب أحد أهم المواهب فى الفريق حالياً.

وتحدثت تقارير إعلامية، خلال الأيام الماضية، عن تلقى أحمد عبد القادر عرضاً من نادى سيسا موسكو الروسي للانتقال إلى صفوفه فى الصيف المقبل.

من جهته علّق أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، على الأنباء التى ترددت حول وجود عرض رسمي من نادى سيسكا موسكو الروسي لضمه خلال الصيف المقبل. وقال عبد القادر فى تصريحات تليفزيونية، عقب تتويج الأهلي بالسوبر المصري، قائلاً، "لا أفكر ولا ألتفت لما يُقال عن عرض سيسكا موسكو، فهذا الموضوع يكون بين الوكيل والنادى فقط".

وأضاف عبد القادر، "تركيزى مُنصب على الاهتمام بالدور المطلوب منى فى الملعب فقط، لا أهتم بحقيقة وصول العرض من عدمه.. تلك الأمور تكون من اختصاص وكيل أعمالي فقط.. لو هناك جديد يُخطرنى به، والأهلي لا يتأخر حينما يكون هناك عرض رسمى".

وتوج الأهلي بالسوبر المصرى، الجمعة، بعدما فاز على بيراميدز بهدف نظيف فى الإمارات، وينتظر المارد الأحمر مواجهة قوية أمام الترجي الجمعة المقبل بتونس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.