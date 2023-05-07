شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ السوبر الأفريقى لكرة اليد قبل قمة الأهلى والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المتابعة للقطبين بصفة عامة وكرة اليد بصفة خاصة المواجهة المرتقبة بين الأهلى والزمالك فى السوبر الأفريقى، المحدد لها السابعة مساء اليوم، على صالة الملك عبد الله الفيصل بالقلعة الحمراء.

ونرصد لكم معلومات عن تاريخ السوبر الأفريقى فى السطور التالية..

عدد البطولات التى أقيمت 24 بطولة حتى الآن، وتم إلغاء 4 بطولات أعوام 2000,2007,2008,2009.

نادى مولودية الجزائر الأكثر تتويجًا ببطولة السوبر الأفريقي، حيث حصل على اللقب 9 مرات، وخسر النهائي مرتين من أصل 11 مشاركة.

نادي الزمالك يحتل المركز الثاني فى أكثر الأندية تتويجًا باللقب، حيث توج نادى الزمالك بلقب السوبر 7 مرات، وخسر النهائي 3 مرات من أصل 10 مشاركات. وفاز الزمالك باللقب أعوام 2002,2010,2011,2012,2018,2019,2021.

الأهلي يحتل المركز الثالث من حيث التتويج باللقب، وحصل النادي الأهلي على اللقب مرتين 2017 و2022 وخسر النهائي خمس مرات.

تقابل الأهلى والزمالك فى نهائي السوبر الأفريقي خمس مرات حقق الزمالك الفوز فى ثلاث مواجهات، والأهلي مرتين.