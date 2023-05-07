شكرا لقرائتكم خبر عن صالة الشباب والرياضة بأكتوبر تستضيف نهائى دورى السلة "رجال وسيدات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة، برئاسة أحمد كامل، إقامة مباريات الدور النهائي من بطولة دورى السوبر "رجال وسيدات"، المقرر إقامتها 10 مايو الجارى، بصالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقام مباريات الدور النهائى من بطولة السوبر "رجال وسيدات" فى الفترة من 10 إلى 14 مايو الجارى، ويلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى على مستوى الرجال، والأهلى مع الجزيرة على مستوى السيدات.

ووفقا لنظام البطولة فالفريق الذى يحقق الفوز فى 3 مباريات يتوج باللقب، دون الحاجة إلى المباراة الرابعة أو الخامسة.

وصعد الأهلى لنهائى دورى السيدات بعد الفوز على سموحة، بينما صعد الجزيرة بالتغلب على سبورتنج.