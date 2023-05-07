شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الأهلى والزمالك 3-3 فى لقاءات قمة اليد الموسم الجارى قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير العاشقة لكرة اليد المواجهة المنتظرة بين الأهلى والزمالك فى السوبر الأفريقى، والمحدد لها السابعة مساءً، على صالة الملك عبد الله الفيصل بالقلعة الحمراء.

وتقابل القطبان هذا الموسم من قبل فى 6 مواجهات، وتعتبر مواجهة نهائي السوبر الأفريقي اللقاء السابع للفريقين هذا الموسم.

الزمالك حقق الفوز فى ثلاثة لقاءات مقابل ثلاثة للأهلي.

المواجهه الأولي بطوله السوبر للمحترفين

فوز الزمالك علي الأهلي بنتيجه 27/23.

مواجهات دوري المحترفين

فوز الزمالك علي الأهلي بنتيجة 20/19.

فوز الأهلي علي الزمالك بنتيجة 27/22.

فوز الزمالك علي الأهلي بنتيجة 31/23.

فوز الأهلي علي الزمالك بنتيجة 24/21.

بطوله كأس مصر الدور قبل النهائي

فوز الأهلي علي الزمالك بنتيجة 27/25.