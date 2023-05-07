شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى يقود هجوم المصرى أمام بترول أسيوط بعد تأكد غياب مروان حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب عبده يحيى، لاعب النادي المصري، من قيادة هجوم الفريق البورسعيدي فى مباراته المقبلة أمام بترول أسيوط فى كأس مصر، والمقرر لها غداً الاثنين، وذلك بعد تأكد غياب مروان حمدى عن الفريق بسبب الإصابة.

وطلب الجهاز الفني للنادي المصري تقريراً من الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين لتحديد موقفهم من المشاركة فى اللقاء المقبل أمام بترول أسيوط فى دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

ويعاني المصري من الإصابات التي ضربت نجوم الفريق، وأبرزهم إلياس الجلاصي، حسين السيد، ومروان حمدي، وأنتوني أكبوتو، وفرانك إيتوجا، وحسام جريشة، وزياد كمال.

وخسر النادي المصري أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.