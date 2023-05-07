7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها احتجاج البنك الأهلى على حكم مباراته أمام المقاولون، ومباراة الأهلى والزمالك فى سوبر اليد ، و غلق ملف استقدام حكام أجانب .

اتحاد الكرة يغلق ملف استقدام الحكام الأجانب نهائياً

أغلقت لجنة الحكام باتحاد الكرة ملف استقدام حكام أجانب هذا الموسم لأى مباراة بعد ظهور الحكم محمود البنا بمستوى جيد فى مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز.

شغلت الأنباء التى ترددت مؤخراً حول إمكانية رحيل أحمد عبد القادر لاعب الأهلي للدوري الروسي خلال الميركاتو الصيفى المقبل الكثيرين فى الشارع الأهلاوي، باعتبار أن اللاعب الشاب أحد أهم المواهب فى الفريق حالياً.

يجهز الكولومبى كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الجناح الهجومى للفريق الأبيض مصطفى شلبى من أجل المشاركة فى مواجهة بروكسى بكأس مصر.

يواجه فى تمام السابعة مساء اليوم الأحد، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك، فى نهائى بطولة كأس السوبر الأفريقى التى ينظمها النادى الأهلى صالة الملك عبدالله الفيصل بفرع الجزيرة.

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الاهلى ، أن محمود متولى مدافع الفريق لن يعود للتدريبات الجماعية إلا بعد تنفيذ البروتوكول العلاجى للإغماء.