شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتلقى عرضاً لمواجهة منتخب البرازيل ودياً فى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة عرضاً من إحدى شركات التسويق لإقامة مباراة ودية بين منتخب مصر الأول بقيادة فيتوريا ومنتخب البرازيل، خلال فترة التوقف الدولى فى شهر يونيو المقبل.

وسبق لاتحاد الكرة تلقى أكثر من عرض لخوض ودية فى يونيو المقبل، أبرزها من المكسيك والمغرب وأوزبكستان، إلا أن اتحاد الكرة لم يحسم الأمر حتى الآن، ومازالت هناك مشاورات مع الجهاز الفني للمنتخب حول المباراة.

ويخوض منتخب مصر مباراة رسمية أمام غينيا في يونيو المقبل ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2023 ، ويرغب فيتوريا في خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف أيضا من 12 حتى 20 يونيو المقبل.