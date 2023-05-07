أحمد الكأس يقترب من منصب المدرب العام للنادي المصري

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ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته لمواجهة بترول أسيوط، اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع الفريقين غداً، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.
وطلب الجهاز الفني للنادي المصري تقريراً من الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين لتحديد موقفهم من المشاركة في اللقاء المقبل أمام بترول أسيوط فى دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.
ويعاني المصري من الإصابات التي ضربت نجوم الفريق، وأبرزهم إلياس الجلاصي، حسين السيد ومروان حمدي وأنتوني أكبوتو وفرانك ايتوجا وحسام جريشة وزياد كمال.
وخسر النادي المصري أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.
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