شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصباحي يقود هجوم سموحة أمام ألو إيجيبت فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة فريق ألو إيجبت باستاد الإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم.





وجاءت تشكيل سموحة كالتالي:حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع:بركات حجاج، أحمد شوشة، شريف رضا، محمد نادي

الوسط: زياد طارق، حسين فيصل، دوكوا دودو، أحمد مصطفى، طارق علاء

الهجوم: محمد الصباحي

يدخل سموحة اللقاء بمعنويات عالية بعد العودة من المحلة بفوز مهم على غزل المحلة بهدفين نظيفين، بينما يتمسك ألو إيجبت بآماله في مواصلة المفاجآت.

وطالب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين بضرورة احترام فريق ألو إيجبت، وحذر من مفاجآت كأس مصر، وضرورة بذل الجهد والتركيز من أجل عبور موقعة ألو إيجيبت، والتأهل لدور الـ16 من أجل مواصلة التواجد بين الكبار.

ويفتقد سموحة خدمات حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى، بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها معاناة اللاعب من كسر فى شظية القدم، والتى ستحتاج إلى وضع قدم اللاعب فى الجبس، لينتهى موسم اللاعب مع الفريق بسبب الإصابة.

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.