شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد يعتذر عن عدم تدريب حراس مرمى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير عبد الحميد، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، حقيقة مفاوضاته مع النادي المصري لتولي مهمة تدريب حراس مرمى الفريق البورسعيدي، ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة ميمي عبد الرازق.

وقال عبد الحميد فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "بالفعل مسؤولو المصري تحدثوا معي، ولكنى أتواجد حالياً فى البنك الأهلي، والنادى متمسك ببقائي".

وأضاف حارس مرمى النادي الأهلي السابق، "اعتذرت للنادي المصري، وأشكر المسؤولين بالنادي على التواصل معي".

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته لمواجهة بترول أسيوط، اليوم الأحد، في المباراة التى تجمع الفريقين غداً، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وطلب الجهاز الفني للنادي المصري تقريراً من الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين لتحديد موقفهم من المشاركة في اللقاء المقبل أمام بترول أسيوط فى دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

ويعاني المصري من الإصابات التي ضربت نجوم الفريق، وأبرزهم إلياس الجلاصي، حسين السيد ومروان حمدي وأنتوني أكبوتو وفرانك ايتوجا وحسام جريشة وزياد كمال.

وخسر النادي المصري أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.