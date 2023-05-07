شكرا لقرائتكم خبر عن ألو إيجيبت يتقدم على سموحة بهدف نظيف فى الشوط الأول بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق سموحة الشوط الأول متأخرا بهدف نظيف أمام ألو إيجيبت، فى المباراة المقامة حاليا باستاد الإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم.

تقدم محمد سليمان لفريق ألو إيجيبت فى الدقيقة 17 بعد متابعة لتسديدة من محمد ناصر ليحولها محمد سليمان داخل شباك سموحة.

وحاول فريق سموحة إدراك التعادل بأكثر من فرصة، إلا أن دفاع ألو إيجيبت حال دون وصول الكرة للشباك، والتى كانت أخطرها فى الدقيقة 44 بعد عرضية رائعة من شريف رضا على رأس أحمد مصطفى إلا أن حارس ألو إيجيبت أبعدها ليحافظ على تقدمه فى الشوط الأول.

جاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع:بركات حجاج، أحمد شوشة، شريف رضا، محمد نادي

الوسط: زياد طارق، حسين فيصل، دوكوا دودو، أحمد مصطفى، طارق علاء

الهجوم: محمد الصباحي

بينما جاء تشكيل ألو إيجبت كالتالى..

حراسة المرمى: محمد عصام "ديدا"

الدفاع: محمد رأفت، أحمد الحسينى، محمود سعد، عبد الرحمن هشام

الوسط: محمد السيد مصطفى، محمد سمير، محمد سليمان، محمد ناصر، عبد الرحمن جاد

الهجوم: محمد رضا بولا

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.