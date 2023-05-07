شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المعلقين الرياضيين تقرر تكريم رموز التعليق وعقد دورات تدريبية فى كل لعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس ادارة رابطة المعلقين الرياضيين اجتماعه الدورى، برئاسة اللواء عصام صيام المعلق الرياضي، وأصدر عدداً من القرارات المهمة.

وقرر مجلس ادارة الرابطة خلال اجتماعه تكريم عدد من رموز التعليق الرياضي خلال حفل كبير، وهم الإعلامي فهمي عمر والمهندس سمير عزيز والكابتن ميمي الشربيني والكابتن رياض شرارة والكابتن حمادة إمام، على أن يكون هذا الحفل تقليدا سنويا للرابطة، بالإضافة إلى تكريم أفضل معلق فى كل لعبة رياضية كل عام.

كما اتفق مجلس ادارة الرابطة على عقد دورات تدريبية في التعليق على كل الألعاب الرياضية للمعلقين القدامى والجدد بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية المختصة، بالإضافة إلى اعتماد انتساب المعلقين الجدد للرابطة.

حضر الاجتماع اللواء عصام صيام رئيس الرابطة والإعلامي أحمد شوبير مستشار الرابطة وسمير عزيز نائب الرئيس ومحمد الدرويأمين الصندوق وإبراهيم نصر مدير الرابطة والدكتور رامي بهجت الأمين العام، بالإضافة إلى كل من اللواء منير وحيد ومريت فانوس ووائل أبو العزم أعضاء مجلس الإدارة.