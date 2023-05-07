شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على الزمالك 14 / 9 فى الشوط الأول بالسوبر الأفريقي لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 14 / 9 فى الشوط الأول من مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي التي ينظمها النادي الأهلي على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة.

ويتأهل الفائز بلقب السوبر الأفريقي للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى تقام فى أكتوبر المقبل بالسعودية.

وتأهل الزمالك إلى النهائي بعد الفوز على نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45/25، في نصف نهائي السوبر الأفريقي أمس.

بينما تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية للسوبر الأفريقي مباشرة، فى ظل اعتذار الترجى التونسي عن عدم المشاركة .

وشهد الاجتماع الفنى لبطولة السوبر الأفريقى لكرة اليد، الذى أقيم أول أمس بمقر النادى الأهلى، حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصور اريموا رئيس الاتحاد الافريقى لكرة اليد، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، وك خالد العوضى مدير النشاط الرياضى بالنادى الأهلى، ويزيد الساعدي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة اليد، والسادة ممثلى الأندية المشاركة بالسوبر الأفريقى.