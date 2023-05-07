شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الزمالك 27 / 24 ويتوج بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 27 / 24 وتوج ببطولة كأس السوبر الأفريقي التي ينظمها النادي الأهلي على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة، ليتأهل الأهلي للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية والتى ستقام فى أكتوبر المقبل بالسعودية

وانتهى الشوط الأول من مباراة السوبر الأفريقي بتقدم الأهلي بنتيجة 14 / 9 ، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 27 / 24.

وتأهل الزمالك إلى النهائي بعد الفوز على نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45/25، في نصف نهائي السوبر الأفريقي أمس.

بينما تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية للسوبر الأفريقي مباشرة، فى ظل اعتذار الترجى التونسي عن عدم المشاركة .