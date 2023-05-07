شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة ميمي عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مشاورات مطولة، انتهى مجلس إدارة النادي المصري من الاستقرار على الجهاز الفني للفريق الأول، والذى سيتولى المهمة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويضم الجهاز الدكتور ميمي عبد الرازق مديرًا فنيًا، أحمد الكاس مدربا عاما أول، طارق السيد مدربا عاما ثانيا، ومحمد معوض مدربا مساعدا، خالد عبد الله مدرب حراس مرمى، مجدى الألفي طبيبًا للفريق، أحمد جاب الله أخصائيًا للتأهيل ومعدًا بدنيًا، محمود جابر مديرا إداريا، وأحمد منصور إداريا.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته لمواجهة بترول أسيوط، اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع الفريقين غداً، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وطلب الجهاز الفني للنادي المصري تقريراً من الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين لتحديد موقفهم من المشاركة في اللقاء المقبل أمام بترول أسيوط فى دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

ويعاني المصري من الإصابات التي ضربت نجوم الفريق، وأبرزهم إلياس الجلاصي، حسين السيد ومروان حمدي وأنتوني أكبوتو وفرانك ايتوجا وحسام جريشة وزياد كمال.

وخسر النادي المصري أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.