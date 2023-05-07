شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل البت فى عروض نجوم الفريق بسبب بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة ترفض النظر فى أى عروض مقدمة لنجوم الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية، بعد تألقهم مع الفريق واهتمام أندية خارجية بالتعاقد معهم.

وكان أحمد عبد القادر لاعب الأهلي قد تلقى عرضا من سيسكا موسكو الروسي من أجل الانضمام إليه، فيما أكدت تقارير صحفية أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الأسبق والمدير الفني لأهلي جدة السعودي طلب التعاقد مع ثنائي الأحمر بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي ترفض مناقشة أى عروض فى الوقت الحالي تخص نجوم الفريق الأحمر، فى ظل تركيز الأهلي على خوض مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ورغبتهم فى توفير جو من الاستقرار والتركيز لكل عناصر الفريق قبل هاتين المباراتين الهامتين في مشوار الأهلي بالبطولة الإفريقية.

وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي ستطرح الأمر على مارسيل كولر المدير الفني في الوقت المناسب لمعرفة موقفه من العروض المقدمة لنجوم الأهلي، مشيرا إلى أن الجهاز الفني لا يفكر في التخلي عن أيا من العناصر الأساسية في صفوف الفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي الجمعة المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، على أن يخوض مباراة الإياب يوم 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.