شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مراسم تتويج يد الأهلى بلقب السوبر الأفريقى والتأهل لمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك، بنتيجة 27 / 24، في مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي التي ينظمها النادي الأهلي على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة.

وتسلم لاعبو الأهلي ميداليات بطل السوبر ورفعوا كأس البطولة والتقطوا الصور التذكارية الخاصة بالمباراة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة السوبر الأفريقي بتقدم الأهلي بنتيجة 14 / 9 ، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة

وتأهل الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في أكتوبر المقبل بالسعودية، بعد الفوز بلقب السوبر الأفريقي على حساب الزمالك.

وتأهل الزمالك إلى النهائي بعد الفوز على نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45/25، في نصف نهائي السوبر الأفريقي أمس.

بينما تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية للسوبر الأفريقي مباشرة، فى ظل اعتذار الترجى التونسي عن عدم المشاركة .

وشهد الاجتماع الفنى لبطولة السوبر الأفريقى لكرة اليد، الذى أقيم أول أمس بمقر النادى الأهلى، حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصور اريموا رئيس الاتحاد الافريقى لكرة اليد، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، وك خالد العوضى مدير النشاط الرياضى بالنادى الأهلى، ويزيد الساعدي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة اليد، والسادة ممثلى الأندية المشاركة بالسوبر الأفريقى.























































































































































































































