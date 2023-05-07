شكرا لقرائتكم خبر عن أبو زيد وشطة وإكرامى ونجوم الرياضة فى عزاء الراحل هانى مصطفى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الرياضة على حضور عزاء الراحل هانى مصطفى، نجم منتخب مصر والأهلى سابقا، والذى توفى الجمعة بعد صراع مع المرض.

حضر العزاء الذى أقيم فى مسجد آل رشدان بمدينة نصر، طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، وعبد المنعم شطة وإكرامي الشحات ومحمد حشيش ووليد صلاح الدين.

وشارك أيضا كل من: وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، وعلاء ميهوب وعلاء نبيل وهشام حنفي وهشام يكن نجم الزمالك السابق، ومحسن صالح ووائل رياض مدرب عام المنتخب الأولمبي.

وحرص طاهر أبوز يد وشقيق هاني مصطفى ونجله على استقبال المعزين.



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عزاء هاني مصطفى (2)



عزاء هاني مصطفى (6)