شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر قرار أوسوريو فى تحديد مصير حمزة المثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الزمالك، قرار الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول، بشأن تحديد مصير التونسى حمزة المثلوثى، ظهير أيمن الفريق، نظرًا لانتهاء تعاقده نهاية الموسم الجارى.

ومنحت إدارة الزمالك، كارلوس أوسوريو حرية تحديد مصير حمزة المثلوثى، سواء بالحاجة لخدماته ومنح الإدارة الضوء الأخضر لفتح ملف المفاوضات مع اللاعب لتجديد تعاقده، أو تركه يرحل نهاية الموسم.

وأدى حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية إضافية عقب مران اليوم بعد مشاركته في التقسيمة الفنية استعدادا لمباراة بروكسي المقبلة في كأس مصر، وأدى المثلوثي تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف محمد مدحت المعد البدني بهدف الإرتقاء بالجانب البدني للاعب.

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء بروكسي فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.