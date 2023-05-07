شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة يستقر على الدفع بحميد ماو أساسيا أمام سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر الجهاز الفنى لفريق غزل المحلة بقيادة رضا شحاتة، على الدفع بالتنزانى حميد ماو، لاعب خط وسط فريق غزل المحلة، في التشكيل الأساسى أمام سيراميكا، عقب انتهاء الإيقاف المباراة السابقة بسبب الحصول على ثلاثة إنذارات.

ويسعى رضا شحاته، المدير الفني للفريق غزل المحلة، لتصحيح الأخطاء الدفاعية خلال التدريبات الجماعية قبل مواجهة سيراميكا لتحسين نتائج الفريق وضمان البقاء فى بطولة الدورى الممتاز.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز يوم الأحد الموافق 14 من الشهر الجارى، وتقام على استاد القاهرة الدولى الساعة التاسعة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 13 مباراة.