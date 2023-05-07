منتخب مصر للكرة الشاطئية يهزم السعودية 5 / 3 وديا

القاهرة - سامية سيد -

حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفى، المدير الفني للمنتخب، فوزا على نظيره السعودى فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم في ينبع بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

أحرز الأهداف كل من: حسان محمد "هدفين" ومحمد عبد النبى "هدفين" وعبد الرحمن حسن "هدف".

وسبق أن حقق المنتخب فوزا على منتخب الإمارات ودياً أيضا قبل السفر إلى السعودية مباشرة بضربات الجزاء بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق، ويخوض منتخب مصر ودية ثانية أمام السعودية غداً في الخامسة عصراً، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب التي ستنطلق خلال الأيام المقبلة.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: زيزو الصباح ومحمد السيد وإبراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً قبل انطلاق البطولة العربية ،خاصة وأنها تعتبر بداية الإستعداد القوى للفراعنة قبل انطلاق بطولة كأس العالم التى يشارك فيها المنتخب لأول مرة فى الإمارات.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من: أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك ، واسلام شاكر مدير المهمات.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية مايو المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية للبطولة.

وسيواجه الفراعنة منتخبات عمان وفلسطين والسودان.