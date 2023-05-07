شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للكرة الشاطئية يهزم السعودية 5 / 3 وديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفى، المدير الفني للمنتخب، فوزا على نظيره السعودى فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم في ينبع بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.
أحرز الأهداف كل من: حسان محمد "هدفين" ومحمد عبد النبى "هدفين" وعبد الرحمن حسن "هدف".
وتضم قائمة اللاعبين كلا من: زيزو الصباح ومحمد السيد وإبراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه.
ويسعى الجهاز الفني للمنتخب لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً قبل انطلاق البطولة العربية ،خاصة وأنها تعتبر بداية الإستعداد القوى للفراعنة قبل انطلاق بطولة كأس العالم التى يشارك فيها المنتخب لأول مرة فى الإمارات.
ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من: أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك ، واسلام شاكر مدير المهمات.
وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية مايو المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية للبطولة.
وسيواجه الفراعنة منتخبات عمان وفلسطين والسودان.
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