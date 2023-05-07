شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للسفر غدا للقاهرة لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتظم لاعبو الفريق الأول بالإسماعيلى، فى معسكر مغلق داخل الفندق الخاص بالنادى، استعدادا للسفر غدا الإثنين للمبيت بالقاهرة، ضمن التحضيرات لمواجهة فريق بيراميدز بعد غد بالجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى العام المصرى.

وضمت قائمة الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز 22 لاعبا جاءت كالتالى:-

حراسة المرمى: محمد فوزى، محمد كوكو، أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، محمد بيومى، عصام صبحى، كريم عرفات، محمد دسوقى

الوسط: عماد حمدى، سيرجى آكا، محمد حسن، محمد مخلوف، أحمد مدبولى، صالح جمعة، عمر الساعى، كريم الديب، ياو أنور، محمود الشبراوى، عبد الرحمن مجدى

الهجوم: محمد الشامى، فراس شواط

وفاز الإسماعيلى على فريق الشرقية أحد أندية المظاليم، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وذلك خلال المباراة الودية التى جمعتهما عصر الثلاثاء ضمن برنامج الإعداد لاستكمال مشوار الفريق بمسابقة الدورى المحلى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 26 نقطة، حصدها بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 8 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.