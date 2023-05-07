الأهلي بطلا للسوبر الإفريقي لليد بعد فوزه على الزمالك.. والأحمر يتأهل لمونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر - توج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي، ببطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 27 / 24 على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة، ليتأهل الأحمر للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية والتى ستقام فى أكتوبر المقبل بالسعودية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بنتيجة 14 / 9 ، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز الأحمر بنتيجة 27 / 24.

وتأهل الزمالك إلى النهائي بعد الفوز على نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45/25، في نصف نهائي السوبر الإفريقي.

بينما تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية للسوبر الأفريقي مباشرة، فى ظل اعتذار الترجى التونسي عن عدم المشاركة.