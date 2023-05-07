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إطلاق برنامج «التنس للجميع» في 3 مدن

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- بواسطة أيمن الوشواش - أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للتنس، برنامج «التنس للجميع» في عدد من المدارس بمدن الرياض وجدة والدمام، عبر 3 مراحل مخصصة لتهيئة وتدريب طلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوي، من الجنسين، ممن تراوح أعمارهم بين 6 و18 عاما من سعوديين ومقيمين.

ويعد البرنامج المرحلة الثانية من البرنامج المجتمعي «التنس للجميع»، ويتمثل في إطلاقه بمدارس 3 مدن رئيسة، وبواقع 10 مدارس في كل مدينة؛ لتبدأ بعدها المرحلة الثالثة الخاصة بإطلاق بطولة التنس للمدارس الـعشر في كل مدينة.

ويهدف برنامج «التنس للجميع»، الذي يستمر 6 أشهر، إلى التعريف بممارسة التنس الأرضي؛ لبناء مجتمع رياضي صحي لمختلف شرائح المجتمع، وترسيخ ونشر رياضة «التنس المدرسي»، خلال نموذج تعليمي شامل لطلاب المدارس، بما يضمن توافر رياضة التنس لكل الأعمار وممارستها، وتمهيد الطريق للطلاب الذين يرغبون في استمرار ممارسة هذه ، أو المشاركة في أنشطتها بعد انتهاء البرنامج في جميع أنحاء المملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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