شكرا لقرائتكم خبر إطلاق برنامج «التنس للجميع» في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للتنس، برنامج «التنس للجميع» في عدد من المدارس بمدن الرياض وجدة والدمام، عبر 3 مراحل مخصصة لتهيئة وتدريب طلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوي، من الجنسين، ممن تراوح أعمارهم بين 6 و18 عاما من سعوديين ومقيمين.

ويعد البرنامج المرحلة الثانية من البرنامج المجتمعي «التنس للجميع»، ويتمثل في إطلاقه بمدارس 3 مدن رئيسة، وبواقع 10 مدارس في كل مدينة؛ لتبدأ بعدها المرحلة الثالثة الخاصة بإطلاق بطولة التنس للمدارس الـعشر في كل مدينة.

ويهدف برنامج «التنس للجميع»، الذي يستمر 6 أشهر، إلى التعريف بممارسة رياضة التنس الأرضي؛ لبناء مجتمع رياضي صحي لمختلف شرائح المجتمع، وترسيخ ونشر رياضة «التنس المدرسي»، خلال نموذج تعليمي شامل لطلاب المدارس، بما يضمن توافر رياضة التنس لكل الأعمار وممارستها، وتمهيد الطريق للطلاب الذين يرغبون في استمرار ممارسة هذه الرياضة، أو المشاركة في أنشطتها بعد انتهاء البرنامج في جميع أنحاء المملكة.