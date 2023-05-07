طموح الاتحاد في الاحتفاظ بالصدارة يصطدم بعناد أبها

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ويأمل فريق الاتحاد في تجاوز خسارة التعاون والعودة لسكة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري، بعد ارتفاع الطموحات للمشاركة في كأس العالم للأندية والتي تستضيفها المملكة، إثر خسارة الهلال لقب دوري أبطال آسيا.
ومن المنتظر أن يعيد البرتغالي نونو سانتو ابن جلدته هيلدر كوستا للقائمة الأساسية، في حين يعيش دفاع الاتحاد في المباريات القليلة الماضية تراجعا واهتزازا نتيجة افتقاد التفاهم بين متوسطي خط الظهر أحمد حجازي وأحمد شراحيلي.
في الجهة المقابلة يسعى فريق أبها لتحقيق الانتصار وخطف النقاط الثلاث من أمام المتصدر وذلك للخروج من أزمة مراكز الخطر والاستقرار بالمناطق الدافئة.
العميد: تجاوز مرحلة اهتزاز الثقة واستعادة الانتصارات
- رغبة اتحادية لتجاوز خسارة التعاون والعودة لسكة الانتصارات.
- من المنتظر أن يعيد البرتغالي نونو سانتو ابن جلدته هيلدر كوستا للقائمة الأساسية.
- اهتزاز وتراجع يعيشه دفاع الاتحاد في المباريات القليلة الماضية نتيجة افتقاد التفاهم بين متوسطي خط الظهر أحمد حجازي وأحمد شراحيلي.
- البطء في تسريع اللعب وتنويع الهجمات أبرز نقاط ضعف وسط الاتحاد.
- سيعمد الفريق على استغلال سرعة الأطراف بوجود عبدالرحمن العبود وهيلدر كوستا في حال إقرار مشاركته.
- خماسي اتحادي يتقدمهم عبدالرزاق حمدالله ومارسيلو غروهي والعبود وبامسعود وكورنادو مهدد بالإبعاد عن مواجهة الهلال المقبلة في حال حصولهم على البطاقة الصفراء الرابعة.
- إقبال جماهيري اتحادي كثيف على شراء تذاكر مباراة الليلة رغم خسارة الفريق بالمباراة الماضية.
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- تحقيق الانتصار وخطف النقاط الثلاث من أمام المتصدر سيسهم في الخروج من أزمة مراكز الخطر بالمراكز المتأخرة بترتيب الدوري.
- حالة معنوية جيدة يعيشها الفريق عقب الفوز على العدالة بالجولة الماضية.
- سيعمد الهولندي رويل كومانس مدرب الفريق لأحكام إغلاق المنافذ الخلفية لفريقه وتكثيف منطقة المناورة بوسط الملعب لتضييق الخناق على وسط الاتحاد.
- سيواجه خط ظهر الفريق بقيادة العراقي سعد ناطق وأمين عطوشي هجوما اتحاديا ضاربا طوال شوطي اللقاء.
- سيعمد فريق أبها على الكرات المعاكسة بوجود الثلاثي الخطير صالح العمري ونواف الصعيدي وفيليبي كايسيدو.
- أفضلية لفريق أبها في دكة البدلاء بوجود الثنائي سعد بقير وعبدالفتاح آدم.
- تأخر فريق الاتحاد في التسجيل سيمنح فريق أبها المساحات خلف الثنائي أحمد حجازي وشراحيلي.
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