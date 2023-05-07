شكرا لقرائتكم خبر 3 عوامل أضاعت حلم الهلاليين في اللقب الخامس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد فوزه على ضيفه نادي الهلال بنتيجة (1-0) في المباراة التي احتضنها ملعب «سايتاما 2002» باليابان، حصد نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني لقب بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

وجاء هدف أوراوا بالنيران الصديقة عند الدقيقة الـ48، عن طريق البيروفي أندريه كاريلو بالخطأ في مرماه؛ ليحقق فريق «الماسات الحمراء» اللقب القاري، مستفيدا من تعادله الإيجابي ذهابا على أرض الهلال بنتيجة (1-1).

وشنت جماهير الزعيم وعدد من المحللين الرياضيين حملة على اللاعبين والإدارة نتيجة التفريط في اللقب الآسيوي الخامس، مبينة أن هناك كثيرا من الأخطاء أسهمت في ضياع اللقب.

أبرز أسباب ضياع اللقب:

غيابات الهلال

أسهم غياب سالم الدوسري الذي تعرض للطرد في مباراة الذهاب أمام أوراوا في معاناة الهلال، كذلك افتقد «الزعيم» خدمات قائد الفريق سلمان الفرج؛ وذلك لإصابته.

وتسبب غياب الدوسري والفرج في قلة الخيارات أمام مدرب الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، ولا سيما في ظل لوائح بطولة دوري أبطال آسيا التي تمنح كل فريق الحق في إشراك 4 لاعبين أجانب فقط خلال المباريات، على أن يكون بينهم لاعب آسيوي، الأمر الذي جعل دياز مضطرا للتضحية بأبرز لاعبيه المحترفين، المالي موسى ماريغا، والكولومبي غوستافو كويلار.

إضاعة الفرص

أضاع لاعبو الهلال خلال مباراتي الذهاب والإياب كثيرا من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بأن تجعل اللقب يذهب لمصلحة أزرق العاصمة، وأهدر نجوم «الزعيم» أكثر من فرصة تهيأت لهم؛ بسبب قلة التركيز في الإنهاء أمام المرمى، إضافة إلى تألق حارس أوراوا، الياباني شوساكو نيشيكاوا.

تشكيلة دياز

لم يكن مدرب الهلال موفقا في إدارة مباراتي الذهاب والإياب من دوري أبطال آسيا.

ففي المواجهة الأولى، فضل دياز إشراك ماريغا وديلغادو ضمن الرباعي الأجنبي للفريق، إلى جانب جانغ وإيغالو، واستبعد كويلار وكاريلو؛ وهو الأمر الذي أضعف وسط الفريق كثيرا أمام أوراوا، وظهرت معاناة الهلال في استعادة الكرة، والضغط على لاعبي أوراوا.

وفي مباراة الإياب، واصل دياز الاعتماد على إيغالو، رغم سلبيته في التعامل مع دفاعات أوراوا بالمواجهة الأولى، وكان يمكن لمدرب الهلال الاستفادة بخدمات ماريغا في مركز رأس الحربة، واستغلال بنيته الجسمانية القوية وسرعته.