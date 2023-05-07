6 من نجوم العالم على بعد خطوة من دوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منذ وصول الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، في صفقة تاريخية كانت لسمعة نادي النصر والدوري السعودي بشكل عام، لم تتوقف الأخبار والتنبؤات للصحافة العالمية عن مستقبل الدوري السعودي خلال ربط أسماء عدد من أساطير ونجوم اللعبة بالانضمام للأندية السعودية.

وصول رونالدو لمنطقة الشرق الأوسط والخليج تحديدا هو عامل جذب لهذه الأسماء الرنانة بلا شك، حتى إنه سحب البساط من تحت بعض الدوريات التي كانت وجهة اللاعبين النجوم في نهاية مسيرتهم، مثل الدوري الصيني والأمريكي.

وفي هذا التقرير سنركز على أبرز الأساطير والنجوم المتوقع وصولهم إلى دوري المحترفين السعودي في السنوات القادمة.

ليونيل ميسي

لا يمكن الحديث عن كريستيانو رونالدو وتجاهل منافسه في العقد الأخير الأسطورة ليونيل ميسي، ومع وصول رونالدو لدورينا كان لا بد على إدارات الأنديه الأخرى أن تضع هذا السؤال في أذهانها: لماذا لا يأتي ميسي؟.

نادي الهلال أخذ خطوات واضحة بشأن التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني، وعرض عليه العقد المناسب الذي لا يمكن لميسي ووالده أن يجدانه ختى في أمريكا والصين وإسبانيا.

فعلاقة ليونيل ميسي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليست مثالية، وعلاقته أيضا بجماهير باريس سان جيرمان متوترة، وبدأ ذلك واضحا في أكثر من مناسبة هتفت فيها الجماهير ضده بشكل علني.

أسطورة مثل ليونيل ميسي وفي هذا العمر تحديدا، وبعد المسيرة الإعجازية في كرة القدم، يبحث عن التقدير والمعاملة المميزة التي ربما شعر بها عند زيارته المملكة العربية السعودية في أكثر من مرة.

لكن الأمور تبدو معقده فعلا، لأن ناديي إنتر ميامي الأمريكي، وبرشلونة الإسباني، يرغبون أيضا في التعاقد مع ميسي، لكن الهلال يتفوق عليهم بالعرض المادي، كما ذكرت غالب المصادر العالمية.

سيرخيو راموس

المدافع الإسباني الملقب بالقيصر صاحب الـ37 عاما لن يكون التعاقد معه معقدا كثيرا، بل على العكس فعادة غالب اللاعبين الإسبان التوجه لآسيا قبل اعتزالهم، مثلما كان الحال مع نجمي نادي برشلونة أندريس إنيستا الذي يلعب الدوري الياباني، وتشافي هيرنانديز الذي لعب سابقا في الدوري القطري.

وهناك اهتمام واضح من ناديي الهلال والنصر بالتعاقد مع مدافع باريس سان جيرمان سيرخيو راموس، وربما نراه يرتدي ألوان أحد الفريقين الموسم المقبل.

كريم بنزيما

بين كل الخيارات السابقة يظهر اسم النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، والذي ارتبط اسمه بنادي الاتحاد، لكن الحديث يبدو سهلا جدا مقارنة بالواقع، صفقة كريم بنزيما ستكون معقدة للغاية بالنظر لأهميته وتأثيره في ناديه.

وريال مدريد عانى كثيرا في سنوات سابقة من إيجاد بديل له بالمواصفات نفسها، لذلك من المرجح أن يستمر لموسم إضافي مع ريال مدريد، الذي ينتظر أيضا الصيف حتى يقدم عرضه للاعبه، والذي سيكون لعام واحد كما هو معمول به في النادي.

رغم ذلك، قد تتغير المعطيات وبالتالي القرارات، ويأتي كريم بنزيما للدوري السعودي في أي وقت.

لوكا مودريتش

يبحث نادي النصر السعودي عن التعاقد مع نجم خط وسط ريال مدريد والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش البالغ من العمر (37 عاما).

ويريد نادي النصر أن يتعاقد مع لاعب يضيف لخط الوسط الجودة المفقودة.

وضعية لوكا مودريتش مختلفة قليلا، لكنها ليست معقدة، فاللاعب ينتهي عقده مع نهاية يونيو 2023، وريال مدريد لم يبدأ المحادثات معه من أجل التجديد.

إدارة ريال مدريد تنتظر نهاية الموسم لتقييم مودريتش، وتضع أمامه العقد الجديد، والذي سيكون لعام واحد فقط.

ولهذا السبب ربما يفكر مودريتش بعد نهاية عقده بالقدوم للدوري السعودي، وضمان اللعب على الأقل لموسمين مع عقد مادي كبير، سيكون مرضيا له ولعائلته.

أنخيل دي ماريا

تعاقد نادي يوفينتوس الإيطالي الموسم الماضي مع النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لعام واحد فقط، وقدم أداء رائعا فاق التوقعات، خاصة في نهائي كأس العالم أمام فرنسا، وهذا العقد الذي قد يتم تمديده أو إنهاؤه الصيف القادم أمر إيجابي لأنديتنا لمحاولة التوقيع معه، ويبدو بأن مكان أنخيل دي ماريا موجود في نادي الاتحاد السعودي، لكن هل تستطيع إدارة النادي إقناع اللاعب ماديا للقدوم واللعب في جدة؟.

سيرجيو بوسكيتس

واحد من أكثر اللاعبين الذين يسهل التعاقد معهم، هو وسط نادي برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس اللاعب الذي أخبر إدارة برشلونة في منتصف الموسم أنه يريد ترك النادي والمغادرة إلى أمريكا، لكن إصرار المدرب تشافي عليه غير خططه، ويمكن أيضا لسيرجيو أن يغير مسار رحلته المتوقعة من أمريكا إلى السعودية إذا ما وجد الاهتمام والعرض المناسب.