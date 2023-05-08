شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يقصى دكرنس من كأس مصر ويتأهل لدور الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق سيراميكا إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على دكرنس بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولى.

سجل أهداف سيراميكا، ميدو جابر، أحمد ياسر ريان، أحمد رمضان "بيكهام"، كونستانت وايو، وأحمد جمال لاعب دكرنس بالخطأ في مرماه.

وتعرّض مصطفى هانى، لاعب دكرنس، للطرد في في الدقيقة "45+1" من الشوط الأول بعد تصديه للكرة بيده وتسببه في ركلة جزاء لـ سيراميكا سجل منها أحمد ياسر ريان الهدف الثانى.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 30 نقطة، جمعها من 26 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 12 لقاء وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكهم 26 هدفا.

بينما يحتل فريق دكرنس المركز الثالث في ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 42 نقطة متأخرا بنقطتين فقط عن المتصدر طنطا، بعد مرور 24 جولة، حيث فاز في 11 لقاء وتعادل في 9 مباريات وخسر 4 مواجهات فقط، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.