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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأحد 7-5-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تغلب فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك، بنتيجة 27 / 24، في مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي التي ينظمها النادي الأهلي على صالة الملك عبد الله الفيصل

الأهلى يهزم الزمالك ويتوج بكأس السوبر الأفريقى لكرة اليد

تغلب فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك، بنتيجة 27 / 24، في مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي التي ينظمها النادي الأهلي على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة.

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة على حضور عزاء الراحل هانى مصطفى، نجم منتخب مصر والأهلى سابقا، والذى توفى الجمعة بعد صراع مع المرض.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة ترفض النظر فى أى عروض مقدمة لنجوم الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية، بعد تألقهم مع الفريق واهتمام أندية خارجية بالتعاقد معهم.

شغلت الأنباء التى ترددت مؤخراً حول إمكانية رحيل أحمد عبد القادر لاعب الأهلي للدوري الروسي خلال الميركاتو الصيفى المقبل الكثيرين فى الشارع الأهلاوي، باعتبار أن اللاعب الشاب أحد أهم المواهب فى الفريق حالياً.

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي، فى الخامسة عصر غد، الاثنين، الاستعداد لمباراة الترجي بملعب الأخير فى دوري الأبطال، بعدما حصل الفريق على راحة 48 ساعة عقب مباراة السوبر المصرى.

قرر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، الاكتفاء بخوض فريقه مراناً وحيداً قبل السفر إلى تونس الثلاثاء المقبل، لمواجهة الترجى التونسى فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وذلك لمنح اللاعبين راحة 48 ساعة من التدريبات عقب المباراة القوية التى خاضها الفريق فى السوبر المصرى أمام بيراميدز.

كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الأهلى، موقف الثنائى عمرو السولية ورامى ربيعة لاعبى الفريق من مواجهة الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد رادس.

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الاهلى ، أن محمود متولى مدافع الفريق لن يعود للتدريبات الجماعية إلا بعد تنفيذ البروتوكول العلاجى للإغماء.

قرر مسئولو النادي الأهلي صرف مكافآت خاصة للاعبين عقب التتويج بلقب السوبر المصري على حساب بيراميدز فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة باستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، خاصة بعد الأداء القوى والروح القتالية التى ظهر عليها اللاعبون، ووجود رغبة واضحة لديهم فى استمرار التتويج بالألقاب وإصرارهم على حصد لقب البطولة، خاصة بعد الموسم الصعب الذي لعبه الفريق الأحمر الموسم الماضي.