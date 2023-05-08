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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 7-5-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها ينتظر مسئولو نادى الزمالك، قرار الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول، بشأن تحديد مصير التونسى حمزة المثلوثى.

الزمالك ينتظر قرار أوسوريو فى تحديد مصير حمزة المثلوثى

ينتظر مسئولو نادى الزمالك، قرار الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول، بشأن تحديد مصير التونسى حمزة المثلوثى، ظهير أيمن الفريق، نظرًا لانتهاء تعاقده نهاية الموسم الجارى.

واصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة بروكسي المقبلة فى كأس مصر.

يجهز الكولومبى كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الجناح الهجومى للفريق الأبيض مصطفى شلبى من أجل المشاركة فى مواجهة بروكسى بكأس مصر.

يعقد محمد عبد المنصف، مدرب حراس فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق، لتحديد حارس الفريق الذى سيتولى حراسة عرين الأبيض فى مواجهة بروكسى.

تحفظ الكولومبى أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على التقرير الذى سلمه البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى السابق إلى مسئولى النادى الأبيض، واستقر على فتح صفحة جديدة مع اللاعبين، وإعادة تقييمهم مرة أخرى قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن الراحلين نهاية الموسم.