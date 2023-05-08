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أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 7 / 5 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 7 / 5 / 2023، العديد من الأحداث ، أهمها فوز فريق يد الأهلى بلقب كأس السوبر الأفريقى على حساب الزمالك، وتلقى اتحاد الكرة عرضا لمواجهة البرازيل وديا.

الأهلي يهزم الزمالك 27 / 24 ويتوج بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد

تغلب فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 27 / 24 وتوج ببطولة كأس السوبر الأفريقي التي ينظمها النادي الأهلي على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة، ليتأهل الأهلي للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية والتى ستقام فى أكتوبر المقبل بالسعودية

تعرف على طبيعة إصابة على زين فى السوبر الأفريقي لكرة اليد

أثبتت الفحوصات المبدئية التي خضع لها علي زين نجم فريق كرة اليد بالنادي الأهلي إصابة اللاعب بتمزق في عضلة السمانة، بعد سقوطه على أرض الملعب خلال الشوط الثانى من عمر مباراة فريقه ضد الزمالك فى السوبر الأفريقي.

سموحة يفوز على ألو إيحيبت بثنائية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

نجح فريق سموحة فى تحويل تأخره أمام ألو إيجيبت بهدف للفوز بهدفين، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم. 

 

 

أوصى الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للنادى الأهلى، مارسيل كولر المدير الفني للفريق باستبعاد محمود متولى مدافع الفريق من حساباته الفنية لمباراة الترجى التونسى المقرر لها الجمعة المقبل، بسبب الإغماءة التى تعرض لها فى مباراة بيراميدز بالسوبر.

 

 

22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدورى

 

أعلن حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، عن قائمة الدراويش استعدادا لمواجهة بيراميدز، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن مؤجلات بطولة الدورى. 

 

 

واصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة بروكسي المقبلة فى كأس مصر.

 

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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