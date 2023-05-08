بوروسيا دورتموند يستعرض أمام فولفسبورغ ويضغط على بايرن ميونيخ

المنامة - ياسر ابراهيم -

انتصر بوروسيا دورتموند بنتيجة قاسية على فولفسبورغ ليواصل الضغط على بايرن ميونيخ المتصدر.



وانتفض بوروسيا دورتموند بفوزه على ضيفه فولفسبورغ 6-0 اليوم الأحد ضمن المرحلة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.



وجاء الانتصار الكبير لأصحاب الأرض بعد أيام من إهدار نقطتين أمام بوخوم ليصعد بايرن ميونيخ إلى الصدارة.



وأتت سداسية بوروسيا دورتموند بفضل كلّ من أديمي (14 و59) والإيفواري هالير (28) والهولندي مالين (37) والإنكليزي بيلينغهام (54 و86).



وأهدر أديمي فرصة الهاتريك عندما أضاع ركلة جزاء (65).



ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 64 نقطة بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر مع بقاء ثلاث جولات على انتهاء المسابقة.



وتوقف رصيد فولفسبورغ عند 46 نقطة في المركز السابع.

(بي إن سبورت)