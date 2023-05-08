شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو: الأهلى دائما مرشح للفوز ومواجهته مع الترجى "صعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق لفريق الوداد المغربي، عن كواليس رحيله عن الفريق، لافتا إلى أن القرار جاء برغبة من رئيس النادي، وعليه أن يحترم هذا القرار.

وقال جاريدو، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" لبرنامج "جمهور التالتة": "فخور جدا بتجربة الوداد وتركت الفريق وهو في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والنتائج كانت جيدة وكنت سعيدا مع اللاعبين وللأسف المباراة الأخيرة في الدوري كانت التعادل من المفترض أن نفوز بـ3 أهداف".

وأضاف: "رحيلي عن الوداد كان بسبب رغبة رئيس النادي، وبعدما تحدث معي قبلت قراره، وهو من يقرر متى أعمل ومتى ينتهى عملي".

وتابع: "صنداونز فريق قوي جدا خاصة في المباريات الأخيرة ويلعبون كرة قدم جيدة، لكن فرق الدور قبل النهائي جميعها قوية، ولا يمكن التكهن بالفائز، ففرصة الفوز متساوية بين جميع الفرق ودقيقة ربما تغير كل شيء".

واختتم جاريدو تصريحاته قائلا: "أعرف الأهلي جيدا وهو المرشح للفوز، وأيضا الترجي فريق قوي جدا، واللقاء صعب، لا يمكن أن أقول من هو الفريق المرشح، لكن الأهلي هو الفريق صاحب الخبرة ومرشح دائما للفوز".