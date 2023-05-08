مدرب بروكسى: توقعت مواجهة الزمالك فى الكأس.. واستاد القاهرة له رهبة على اللاعبين

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سمير، المدير الفني لفريق بروكسى، إن مواجهة فريقه المقبلة أمام الزمالك في دور الـ32 بكأس مصر ستكون صعبة، وكنت أشعر بأن القرعة ستجمعنا به في بطولة الكأس.

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وأضاف سمير، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" لبرنامج "جمهور التالتة": "الزمالك سيركز على الفوز ببطولة الكأس هذا الموسم، خاصة بعد صعوبة فوزه ببطولة الدوري".

وتابع: "نعلم قيمة الزمالك كفريق كبير، ولذلك نحن نركز في المباراة ونسعى لتقديم أداء قوي".

واختتم مدرب بروكسي تصريحاته قائلا: "نعمل بواقعية مع اللاعبين، واستاد القاهرة ستكون له رهبة للاعبين بكل تأكيد".